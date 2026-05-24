「AYANEO Pocket S Mini」は2026年3月26日に国内発売したゲーム機です。SoCはSnapdragon G3x Gen 2を搭載しており、Android用のゲームアプリをインストールして物理コントローラーでプレイすることが可能。重量級な3DCGゲームをプレイするのに十分な性能があるのか気になったので、実際に「NTE(Neverness to Everness)」と「フォートナイト」をプレイしてみました。AYANEO Pocket S Mini | AYANEO 日本公式サイトhttps://www.ayane