◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）広島が２試合連続逆転勝ちで、今季初の３カード連続勝ち越しを決めた。３点ビハインドの６回１死、名原がデビューから３試合連続マルチ安打となる右前打で出塁。続く菊池が左翼へ２号２ランを放ち１点差に迫った。なおも２死満塁から持丸が一塁線を破る走者一掃の二塁打で試合をひっくり返した。先発・岡本は初回に３失点。２回以降は粘りの投球で追加点を