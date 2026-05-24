◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）３歳牝馬１８頭立てで争われ、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、最後の直線で馬群を割って一気の末脚で抜け出し、樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にし、歴史に新たな１ページを刻んだ。勝ち時計は、２分２