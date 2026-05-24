◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―０ヤクルト（２４日・横浜）敗れはしたが新たな手応えをつかんだ。ヤクルト・奥川恭伸投手は「最後まで行けてよかったな」と悔しさの中にも充実さをのぞかせていた。失点は２回１死二、三塁で戸柱に右犠飛を許した１点のみ。速球は最速１５２キロを記録。スライダーが切れて、フォークボールが鋭く落ちた。５回以降は一人の走者も許さず８回まで投げきった。２１年のＣＳ最終ステージ第１戦