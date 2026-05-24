◆独立リーグ交流戦ＢＣ栃木７―１５巨人３軍（２４日・小山）巨人３軍が１５得点を奪い大勝した。初回は４番・竹下が先制二塁打を放つなど３得点。３回は松井蓮が適時打を放ち、その後逆転されたが、４―７の４回は笹原の適時打などで１点差に迫った。５回は竹下が右越えの３ランをマークするなど一気に６得点。９回は竹下の３点適時二塁打で得点を追加した。竹下は３軍戦チーム単独トップの７号を記録するなど４安打７打