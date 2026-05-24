◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督が、会心の巨人３連戦３連勝をかみしめた。「よくやってくれましたね、選手たちが。素晴らしかったと思います。この３連戦のテーマでしたから、チーム力で戦うというところで。本当に選手が応えてくれたということに尽きます」と話した。先発の才木が７回途中６安打３失点で巨人戦９連勝。初戦の高橋、２戦目の村上に続いて先発３本柱が試合を作