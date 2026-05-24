◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―６阪神（２４日・東京ドーム）巨人は阪神に今季初の３タテをくらい、今季ワーストの４連敗となった。先発の竹丸和幸投手は５回に梅野にソロ、同じドラフト１位の立石にの２ランを許すなど、６回４失点で３敗目。３点差の７回の２番手で登板した田和が２失点して試合が決まった。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は「日曜日は総力戦。７回は細かく継投してもよかった」と指摘した。＊＊＊＊