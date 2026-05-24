◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２４日・バンテリンドーム）中日・朝田球団本部長が試合後に取材に応じ、１５勝３０敗１分けの借金１５で交流戦前のリーグ戦を終えたチーム状況について語った。こまでの戦績を「非常に厳しい戦いでした」と認め、故障者続出などを原因に挙げた。「それでもラインアップは他球団にそこまで劣っていると思っていない。救援陣が厳しい状況で負けが込んでいますけど」と分析。「次週から交流