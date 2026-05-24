鶏ひき肉とじゃがいもの節約食材で作れる「チキンポテトバーグ」。少ない肉でもボリューム満点になるアイデアに、1000件を超える感激の声が集まっています！味付けをいろいろ変えて楽しむのもいいですね。 千切りポテトの食感がアクセント 作り方はとても簡単。ボウルに鶏ひき肉とじゃがいもの千切りを入れて混ぜたら、あとはスプーンで丸っぽくし、フライパンで揚げ焼きするだけで完成です。 つくれぽには喜びの声がいっぱい！