「相馬野馬追」で6人がけがです。福島県の相双地方で1000年以上続く「相馬野馬追」の甲冑競馬で、馬が乗り手を振り落とす放馬事故が起き、馬が観客席の方へ向かって走り出し観客などと衝突、6人がけがをしました。うち1人が重傷と見られます。現場を目撃した 南相馬市職員「後ろから馬が走ってきて、歩いている通行人をなぎ倒した形」警察が事故の詳しい原因を調べています。