あすは広い範囲で晴れて、洗濯日和になりそうです。ただ、沖縄や奄美は断続的に雨となって、雨脚の強まる所もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。あす朝の気温は、北日本を中心にけさより高くなりそうです。この時季としては高めで、東日本や西日本では20℃前後となるでしょう。日中の最高気温はきょうより高く、東海から西で30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。東京も27℃まで上がる見