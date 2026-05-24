東京・小金井市で強盗に入る準備をしたとして、男2人が警視庁に現行犯逮捕されました。何度も侵入被害にあった住宅が狙われたとみられます。強盗予備の疑いで現行犯逮捕されたのは、干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）です。2人はきょう午前4時半ごろ、小金井市でマイナスドライバーなどを強盗目的で所持し、徘徊した疑いがもたれています。2人は今月に入って複数回、住居侵入の被害にあった住宅を狙ったとみられ、警戒中