野田商店内でスイーツを販売している「3時のかんぶつ屋さん」。奥は野田智也さん＝和歌山県海南市切り干し大根を混ぜ込んだシフォンケーキや麩を浮かべたプリン…。和歌山県海南市の乾物店「野田商店」の倉庫一角にあるショーケースには乾物を使い、工夫を凝らしたスイーツが並ぶ。「現代の暮らしの中で、乾物を口にしてもらうきっかけをつくりたい」と考えた3代目社長野田智也さん（49）が始めた「3時のかんぶつ屋さん」だ。（