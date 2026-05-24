◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)DeNAの石田裕太郎投手と戸柱恭孝選手が試合後のお立ち台に登場。試合前にこの日、任意引退することが電撃発表されたビシエド選手へ感謝の思いを込めました。先発で6回無失点と好投した石田投手は、初回にビシエド選手の登場曲でマウンドへ。「NPBでずっと活躍されている選手ですし、僕も小さいころから知っている選手だったので、そんな選手がいきなり引退ってなってす