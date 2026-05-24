兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害されているのが見つかった事件で、兵庫県警は42歳の男について、殺人容疑で逮捕状を取ったことが分かりました。今月19日、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さんと娘の千尋さんが、血を流して死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、2人の遺体には首などの上半身に複数の刺し傷があり、死亡したのは遺体発見の6日前にあたる今月13日ごろだと推定されています。警察は、2