神戸市で起きた連続児童殺傷事件で、当時小学6年の土師淳くんが殺害されてからきょうで29年になります。淳くんの父親がJNNの取材に応じ、心境を語りました。1997年、小学6年生だった土師淳くん（当時11）は当時14歳だった加害男性に殺害されました。淳くんが亡くなってからきょうで29年です。父親の守さんはJNNの取材に応じ、淳くんへの思いを語りました。淳くんの父 土師守さん（70）「29年だろうが30年だろうが、子どもに対