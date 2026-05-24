【上海共同】中国重慶市は24日、豪雨により3人が死亡し、19人が行方不明となったと発表した。市内の一部地域で24日未明に1時間で100ミリを超える雨量を記録した。中国南部では5月に入り大雨による被害が相次いでおり、各地で多数の死者が出ている。