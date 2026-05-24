5人組グループ・嵐のテレビCMが24日の午後5時59分30秒、各局で一斉に流れた。【動画】嵐、各局同時に異例テレビCM…「みんなへありがとう」流れた動画「ありがとう」のメッセージとともに、嵐の姿が映り『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』東京ドーム公演（5月31日）の生配信を告知した。関東・関西の民放地上波ではCM放送が確認できた。SNSでは「やっぱり嵐のCM5局ジャックか」「嵐CMジャックはすごい」「こんな