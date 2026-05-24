「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）大関霧島が優勝決定戦で小結若隆景に敗れ、２場所連続４度目の優勝はならなかった。上位陣に休場が相次ぎ２横綱２大関不在の異例の場所を、締めることはできなかった。本割で宇良を押し倒して圧倒した。ただ、３敗で並んでいた小結若隆景との優勝決定戦では、立ち合いで一気に押し込まれて、そのまま土俵を割った。