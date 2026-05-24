北海道旭川市の旭山動物園の職員の男が妻を殺害した疑いで再逮捕された事件で、男はスマートフォンで犯行に関する内容を数か月前から検索していた事が分かりました。記者「午前9時です。鈴木達也容疑者が今、警察官に囲まれて車に乗っていきます」旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者は3月31日の夜、旭川市内の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いできょう送検されました。鈴木容疑者は、由衣さんの遺体を動物園の焼却炉で焼いて損壊し