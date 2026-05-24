【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグは２３日、各地で行われ、ドジャースの佐々木はブルワーズ戦に先発し、５回３失点（自責点２）で３勝目を挙げた。１番指名打者で出た大谷は適時打を放つなど２安打１打点だった。スコアは１１―３。ホワイトソックスの村上はジャイアンツ戦で無安打に終わり、チームは３―１０で大敗した。カブスの鈴木はアストロズ戦で無安打。試合は０―３で敗れた。◇ホワイトソックスの村上は３試