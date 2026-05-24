「ソフトバンク７−６日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）日本ハムが敵地で３連敗。交流戦前の最後の試合を終え、借金３の４位でターンした。今季ソフトバンク戦は８戦全敗となった。６−６で迎えた八回に５番手田中が１死一、三塁のピンチを招くと、柳田に勝ち越し犠飛を許した。苦しい展開の中で、１発攻勢で追いついていた。２点を追う五回、レイエスが左翼スタンドへ８号ソロ。七回にはカストロの左越え６号ソ