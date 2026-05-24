アメリカ・ラスベガスでドーピング容認の国際競技大会が行われるのを前に、報道陣に試合会場が公開されました。記者「競技はこちらの特設会場で行われます。世界20か国のメディアが詰めかけていて、注目度の高さが伺えます」日本時間のあす、ラスベガスで行われる「エンハンスト・ゲームズ」。オリンピックなどの国際大会で禁止されているステロイドといった物質の使用が認められていて、水泳・陸上・ウエイトリフティングの3種目