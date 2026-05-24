磐越道で北越孤高の生徒20人が乗ったバスで発生した21人死傷の事故を受け、文部科学省は全国の学校を対象に部活動の遠征などをめぐる安全確保に関する通知を出しました。この内容について司法担当の長谷川記者がお伝えします。文部科学省からの通知には遠征する際の安全確保に向けた具体的な対応が明記されています。 ◆食い違うバス会社と学校の主張 まず1つ目は、「事業者との適切な契約の締結方法」についてです。今回の