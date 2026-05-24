特集は全国的に出没が相次いでいるクマについてです。県内ではことしに入り3月までの出没情報が過去最多となりました。専門家の調査に同行すると、この先に待ち構える危険な状況が見えてきました。 ◆カメラに写るカモシカ 動物たちの生態に迫るため、山の奥へ向かいました。ここは阿賀町にある中ノ沢渓谷森林公園。散策や野外学習などで利用されているエリアです。＜新潟大学箕口秀夫名誉教授＞「これカモシカが写ってい