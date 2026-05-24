大庄が運営する「もつ鍋 お多福」の立川店では、2026年5月25日から28日まで「10周年記念大特価イベント」を開催します。九州名物料理も特価に国産生もつ使用のもつ鍋と九州各地の名物料理が楽しめる大衆酒場「もつ鍋 お多福」。オープン10周年を迎えるにあたり、4日間限定のお得なキャンペーンが始まります。お多福のもつ鍋は、肉問屋から生の状態で直送される牛小腸・センマイ・ギアラの3種を使用。部位によって異なる食感と旨み