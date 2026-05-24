副業OKを大々的に打ち出す上場企業が現れるなど、世間はまさに副業ブームだ。物価高も相まって収入を増やしたいと思うのは当然だが、すべての人にとって合理的な選択とは限らない。あえて副業をしないほうがいい人の特徴とは？※本稿は、グロービス経営大学院教授の森 暁郎『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」人生の節目に役立つファイナンス超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編