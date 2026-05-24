りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝、長崎ヴェルカは24日のGAME2で琉球ゴールデンキングスを破り、日本一に王手をかけました。 23日のGAME1で敗れ、崖っぷちに追い込まれたヴェルカは、開始直後から琉球に9点を連取されますが、反撃に転じます。 イ ヒョンジュンがスリーポイントを含む3連続得点で逆転に成功。 その後もリードを保ったまま、2点差で試合を折り返します。 第3クオ