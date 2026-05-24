プロ野球セ・リーグは24日、セ・パ交流戦前までの日程が終了。リーグ王者の阪神が首位に立っています。阪神は、打率、本塁打、打点でリーグ3冠王の佐藤輝明選手を中心に、開幕から46試合で28勝17敗1分の成績。交流戦前最後の3連戦となった敵地の巨人戦では、ルーキーの立石正広選手の活躍もあり、3連勝で首位に立ちました。24日は敗れて2位となったヤクルトですが、ここまで46試合で28勝18敗の成績。昨季の交流戦前では、47試合で1