現在ラストツアーを行っている「嵐」が24日、民放テレビ局のCMをジャックした。午後6時前のCMが全て嵐に。過去のライブを振り返る特別映像が流された。BGMには「A・RA・SHI」が流れ、「嵐ラストステージ『We are ARASHI』FAMILYCLUBonlineにて生配信」と最後にナレーションが入り、最終公演のライブ配信を告知した。23日にグループの公式Xが更新され、ソファーに座ったメンバー5人がテレビを見つめる写真を投稿。「202