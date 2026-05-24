５月２５日（月）の近畿地方は、洗濯日和となるでしょう。気温がグンと上がり、昼間はカラッと暑くなりそうです。 近畿地方は高気圧に覆われ、おおむね晴れて強い日ざしが照り付けるでしょう。 多少雲の出る所がありますが、天気の崩れはなさそうです。紫外線が強まりますので、日傘や帽子を使ったり、日焼け止めをしっかり塗るなど、紫外線対策を行ってください。 １日の気温差が大きいでしょう。朝の最低気温は１６&#