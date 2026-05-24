MLB・ドジャースの山本由伸投手が日本時間25日のブリュワーズ戦に先発登板予定です。山本投手は今季ここまで9試合に登板し、3勝4敗で防御率3.32。前回登板19日のパドレス戦では初回のソロホームラン1点のみに抑え7回8奪三振1失点の好投も、打線の援護が無く4敗目を喫していました。自身2連敗から中5日での先発マウンド。対するはナ・リーグ中地区首位を走るブリュワーズ打線です。山本投手は昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ、同