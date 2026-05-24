◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が22年春場所来、25場所ぶり2度目の優勝を飾った。東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）を肩すかしで破り12勝目を挙げると、大関・霧島（30＝音羽山部屋）との優勝決定戦を押し出しで制した。25場所ぶりの優勝は琴錦、照ノ富士に次いで史上3番目の長期ブランクとなった。場内での優勝インタビューでは25場所ぶりの優勝に「あまりまだ実感が