俳優の吉瀬美智子が17日、自身のインスタグラムを更新。出演中のTBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜後9：00）への“作品愛あふれる”差し入れを紹介し、「わぁ素敵ですね」「すごい工夫と配慮ですね」「グッズ作って欲しいな」などと、反響を呼んでいる。【写真】「めちゃくちゃ素敵」イラストをデザインしたチロルチョコ／役名入りのスパムおにぎり同日の6話放送を受けて、吉瀬は「ご視聴ありがとうございました！」と感謝を