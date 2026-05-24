◇パ・リーグソフトバンク7ー6日本ハム（2026年5月24日みずほペイペイD）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が“王貞治レガシーデー”に勝利をもたらした。「還せなかったら命がないぞ」という覚悟で臨んだ6―6の8回1死一、三塁では、田中正義からきっちり決勝打となる左犠飛を放った。三塁から近藤が必死に生還。柳田は「コンちゃんありがとう。ほっとしました」とお立ち台で笑わせた。4―4の3回無死一塁で北山