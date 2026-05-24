東京・小金井市内の住宅を狙って強盗に入る準備をしていた疑いで男2人が逮捕されました。干場勇生容疑者（30）と山川龍治容疑者（20）は24日午前4時半ごろ、小金井市内でドライバーなどの工具を持って住宅に強盗に入る準備をした疑いが持たれています。狙われた住宅では5月に入り複数回にわたって住居侵入の形跡があり、警視庁が強盗目的と判断し警戒に当たっていました。発見の際、1人は秘匿性の高いアプリで通話をしていて、もう