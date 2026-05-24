タレントのあのをめぐって、このところ騒動が続いている。「あのちゃんの冠番組である『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）でのこと。5月18日の放送で『ベッキーの次に嫌いな芸能人』として鈴木紗理奈さんの名前を出したところ、これが大炎上してしまいました。鈴木さんはInstagramのストーリーズで不快感を露わにし、番組側が謝罪に追い込まれました」（芸能記者）テレビ朝日は、《スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快