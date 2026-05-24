「あのとき、こうしていれば……」と感じることは、誰にでもあるものです。筆者の知人である60代の主婦Aさんも、夫の定年を迎えた今、若い世代に伝えたい後悔があるといいます。かつて我慢を重ねていた自分に、今のAさんが届けたい言葉とは、どのようなものなのでしょうか。 定年後の夫