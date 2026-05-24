ブリヂストンレディス最終日国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。4位で出た吉田鈴（大東建託）は4バーディー、1ボギーの69で回って通算8アンダーとし、ツアー自己最高位の2位に入った。9アンダーで優勝した入谷響（加賀電子）には1打届かなかったが、メルセデス・ポイントランキング51位でシード権を逃した昨季から急成長。同11位で既に来季シード