歌手で女優のゼンデイヤが、俳優のトム・ホランドとの結婚説について改めて言及を避けた。エル誌のインタビューで質問を受けると、明確な回答を拒み、憶測に応じない姿勢を示した。 【写真】「毎日一緒に仕事」ゼンデイヤがウキウキの撮影だった人気映画 ゼンデイヤは「それには答えないわ。みんな何かしら探したがるの」と語り、私生活への過度な関心をかわした。 一方で、仕事面ではトムとの共演について前向きに