福島県福島市のJR福島駅東口で計画されている再開発事業（同市栄町）で、福島市の馬場雄基市長は総事業費が700億円以上になり、市の取得費用が膨らむことから、公共エリアの規模縮小に踏み切る見直し案を市議会に報告した。工事費や資材価格の高騰で度重なる事業縮小を余儀なくされただけに、市議会から不安の声が出ている。【こちらも】大阪ミナミのクボタ旧本社跡地、三井不動産など再開発へアリーナ・商業施設など計画事
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