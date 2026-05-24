城福監督が敗戦の責任を負った明治安田J1百年構想リーグにおいて、ホームの味の素スタジアムでは6勝2敗と好成績を収めていた東京ヴェルディだったが、5月24日の最終節では横浜F・マリノスに0−6と大敗を喫した。試合の入り自体は決して悪くなかったものの、前半25分にFW近藤友喜に先制ゴールを許してから歯車が狂い始め、失点を重ねていった。試合後の会見で城福浩監督は「サポーターには申し訳ない試合を見せたと思います。ブ