フリーアナウンサーの堀江聖夏が23日までにInstagramを更新。ショート丈のノースリーブ姿を披露すると、ファンから反響が集まった。【別カット】日本一強い女子アナ、引き締まったウエスト＆美デコルテあらわ（ほか4枚）堀江が「healthy」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ショート丈のノースリーブにデニムパンツという装いの彼女が、カメラに笑顔を見せる様子が複数収められている。引き締まったウエストや美