ノーザンホースパークの公式Ｘは２４日、Ｇ１・６勝を挙げたイクイノックスの母シャトーブランシュがキタサンブラックの牡馬を４月１０日に出産していたことを写真とリール動画を添えて報告した。公式インスタグラムでは【ノーザンファームからのお便り】と題して、「イクイノックスの母、シャトーブランシュが元気な男の子を出産しました！お父さんはキタサンブラックです」と投稿した。２３日のカーネーションＣで２勝目を