５月末で活動終了する「嵐」が出演するＣＭが、２４日午後５時５９分３０秒からキー局で一斉に放送された。２０２０年以降、グループのＣＭが放送されるのは初めて。グループにとってラストステージとなる、５月３１日の東京ドーム公演に向けたＣＭ。１９９９年から２０２６年までをカウントアップし、「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の掛け声と共にデビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」に合わせて過去のライブステージ映像など、