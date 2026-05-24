５月２２日付のスポーツ報知一面（一部地域）でオークスの予想を披露した櫻坂４６の武元唯衣が、見事に３連複３２２０円を的中。先月１９日の皐月賞、５月３日の天皇賞・春に続いて紙面に登場した予想で見事に３連勝となった。「武元唯衣の私に推させて！！★」のＧ１コラム内で「フローラＳはまだ余裕そうなゴールの仕方でめちゃくちゃ強かった」と本命に指名した２番人気のラフターラインズが、２４日のレースで３着に入った