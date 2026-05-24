２２日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜・深夜０時４５分）に、サッカー元日本代表ＦＷの柿谷曜一朗氏（３６）がゲスト出演。天才と呼ばれ１６歳でプロ契約選手となってからの“しくじり”と、どん底から日本代表となるまでを語った。小学生時代から“飛び級”で上級生とプレーするなどずば抜けた存在。“天才”と呼ばれ高校１年生の時にＣ大阪史上最年少でプロ契約。しかし、自己中心的な