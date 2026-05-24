◇プロ野球パ・リーグ 西武4-3オリックス（24日、ベルーナドーム）西武が首位で交流戦前の日程を終了し、西口文也監督がここまでを総括しました。西武は交流戦前の最終戦でオリックスに勝利。27勝20敗1分けの貯金7で26日からの交流戦へ進みます。ここまでの戦いを西口監督は「開幕して序盤はなかなか得点を挙げられず苦しい試合が多かったですけど、ネビンが帰ってきてからチームが活発になってよかったです。交流戦迎える前に勝っ