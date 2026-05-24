「全プロ記念競輪スーパープロピストレーサー賞」（２４日、武雄）深谷知広（３６）＝静岡・９６期・Ｓ１＝が先行した郡司浩平マークから最終バックで番手まくりに出て、後続を振り切り１着。スーパープロピストレーサー賞（ＳＰＲ賞）初制覇を果たした。２着に古性優作（大阪）、３着に吉田拓矢（茨城）が入った。好相性の武雄でＳＰＲ賞初制覇を果たした深谷。レースは目標の郡司が正攻法。赤板を迎えても後方から動いた