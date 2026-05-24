2019年公開のスター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け以来、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場最新作スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグーが、5月22日より全国公開された。【画像】この記事で紹介しているキャラクターやメカの場面写真（一部写真なし）世界中のファンが待ち望んだ本作は、ドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気を集めたマンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーが主人公。